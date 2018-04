Apprentissage de la lecture : méthode syllabique, méthode globale, de quoi parle-t-on ?

La méthode syllabique consiste à identifier les lettres présentes dans un mot pour les associer en syllabes. L’enfant apprend donc d'abord les sons (phonèmes) que forment les lettres ou les ensembles de lettres (graphèmes), pour ensuite les identifier dans les mots. La méthode syllabique est évolutive et prend du temps : les élèves commencent d’abord par apprendre l’alphabet, puis à associer les lettres entre elles afin de former des syllabes, puis des mots. Par exemple, les enfants doivent d'abord avoir appris à reconnaître et prononcer les sons "bon" et "an" pour pouvoir reconstituer et lire les mots "bonbon" et "dans".