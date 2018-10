Pour 70% des Français, #MeToo n'a rien changé, selon un sondage

Le mouvement #MeToo a-t-il changé le monde ? Un an après l'affaire Weinstein et le déferlement de témoignages pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, la question se pose. Des éléments de réponse figurent dans un sondage Harris Interactive pour RTL GIRLS. Le résultat ? Pour une grande majorité de la population française, cette déflagration n'aurait en fait pas changé grand chose...





Ainsi, le sondage réalisé sur un échantillon de 1862 personnes avance que pour 70% de la population française, la lutte contre les violences faites aux femmes en France ne s'est ni améliorée ni dégradée. Les hommes sont un peu plus optimistes : ils sont 64% à penser que rien n'a évolué, contre 75% des femmes, premières concernées.