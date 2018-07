MeToo : Catherine Deneuve veut que les écoles enseignent à leurs élèves la limite entre drague et harcèlement

Dans cet entretien, elle pointe du doigt le défaut d’éducation, en particulier des hommes et préconise certaines mesures. "Les garçons essaient de séduire les filles, et parfois ils sont trop insistants, alors c’est véritablement une question d’éducation". A comprendre : il faudrait que les écoles enseignent à leurs élèves la frontière entre drague et harcèlement…





Dans sa tribune au Monde en janvier 2018, Catherine Deneuve refusait de s’associer au féminisme exacerbé lancé par les deux mouvements #MeToo ou #BalanceTonPorc. Le Figaro rappelle même qu’elle ajoutait alors que "la drague insistante ou maladroite n’était pas un délit, ni la galanterie une agression machiste". Ces propos avaient fait scandale à l’époque, notamment du côté des figures féminines politiques (Ségolène Royal, Marlène Schiappa, etc.). Catherine Deneuve avait dû rédiger une lettre d’excuse publiée dans Libération quelques jours plus tard. "Rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon", avait-elle répondu.