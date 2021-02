MeTooAmnesie : des victimes de violences sexuelles brisent le silence sur l'amnésie traumatique qu'elles ont subie

Combien d'individus sont concernés par l'amnésie traumatique ? Selon l'association "Moi aussi amnésie" - à l'origine du mouvement lancé sur Twitter - entre 40 et 60% des victimes de pédocriminalité et d'inceste sont affectées par ce mécanisme neurologique. "Violée à cinq ans par un cousin de 39 ans pendant des vacances d'été. 32 ans d'amnésie traumatique. Ma plainte a été classée sans suite en raison de la prescription." Derrière ce témoignage, la voix de Mié Kohiyama, présidente de "Moi aussi amnésie". Avec elles, de centaines de victimes ont levé le voile sur cette question.

Certaines racontent la sensation ressentie lorsqu'elles étaient sous le coup de ce mécanisme de défense entraînant l'oubli - qui peut être total ou partiel. "J'ai de grosses pertes de mémoire de mon enfance. Certains passages sont flous d'autres inexistants et pourtant je sais qu'il s'est passé des choses. J'ai des peurs, des bruits, des sensations désagréable qui reviennent des fois", raconte une internaute. Et parfois, la résurgence des souvenirs peut se manifester d'une façon violente pour les victimes. "Tout m'est revenue à la figure lorsque je suis sortie avec quelqu'un qui était comme mon bourreau : anorexie, trouble panique et autres troubles que je me trimballe encore aujourd'hui", poursuit-elle.