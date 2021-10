Transports à Paris : "arrêt progressif" des ventes de tickets de métro

Désormais, la carte Navigo Easy- vendue 2€ et rechargeable - et le pass Liberté + (avec des trajets comptabilisés chaque mois et prélevé le mois suivant) vont désormais être privilégiés. Ces deux formules doivent être étendues à toute l'Île-de-France d'ici fin 2022, avec un plafonnement des prix à 5 euros par trajet (ou 40 euros les dix). Des tickets unitaires par SMS - plus chers - et autres titres de transports sur smartphones Android sont aussi disponibles. À noter que ticket à l'unité, lui, restera en vente pour les voyages exceptionnels.

Chaque année, près de 5 millions de tickets sont démagnétisés du fait de leur proximité avec des clés ou des pièces de monnaie. Pire, en moyenne, un ticket acheté dans un carnet sur dix n’est jamais utilisé, car perdu, abîmé ou oublié, indique la RATP. "Pour les usagers, c'est un dispositif qui colle mieux à leurs usages quotidiens", indique à LCI Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'Île-de-France mobilités.