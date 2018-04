Mettre de l'huile... dans la glace

Ce jour, Cyril nous présente la recette de la glace à l'huile d'olive. Pour commencer, préparer une crème anglaise. Mettre du gingembre, un zeste d'orange et quatre jaune d'oeuf dans 500 g de lait. Puis ajouter 120g de sucre, bien mélanger et faire chauffer. Une fois la crème cuite, y verser un peu de miel et deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Remplir ensuite un sac à glaçon avec le mélange et mixer quand ça prend. C'est le petit truc pour faire de la glace sans sorbetière. Découvrez également en images, comment obtenir de l'huile vierge et la recette du carpaccio avocat.



Ce samedi 28 avril 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous propose la glace à l'huile d'olive et le carpaccio d'avocat. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 28 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.