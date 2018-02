Meudon est recouverte de neige

Ce mercredi 7 février, Meudon s'est réveillée sous une vingtaine de centimètres de neige. Les agents de la RATP ont évalué les dégâts dès 6h du matin. Leur objectif est de remettre en route, dans les plus brefs délais, les bus arrêtés depuis le mardi 6 février au soir. Malgré les difficultés, les trains continuent de desservir la commune.



