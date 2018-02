Meudon : le seul bus de la journée n'a pu desservir que sur 25 mètres

La matinée s'annonce difficile à Meudon. Sans pneu neige, les usagers de la route préfèrent jouer la prudence et la plupart ont préféré marcher. Cela implique un départ anticipé pour aller au travail : certains sont partis avec deux heures d'avance pour prendre le RER. Le seul bus qui s'est hasardé dans les rue n'a pu faire que 25m.



