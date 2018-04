Comment sont suivis les délinquants sexuels ?

Il a rapidement avoué les faits. Dès les premières heures de sa garde à vue, samedi 28 avril, David R. a expliqué aux enquêteurs avoir tué la jeune Angélique, 13 ans, après avoir tenté de la violer. Alors qu'une information judiciaire est ouverte à son encontre pour séquestration de mineure, meurtre et viol, le quadragénaire originaire du Nord de la France pourrait, à l'issue de son procès, venir rejoindre les 5% de condamnés pour crimes sexuels en état de récidive.





Car le casier judiciaire de David R. porte déjà les mentions de crimes similaires. En mars 1996, il a ainsi été condamné par les assises du Nord pour viol avec arme sur une mineure, deux agressions sexuelles sur des femmes, et vol avec violence, des faits commis deux ans plus tôt.





Alors dans le quartier de l'Aggripin à Wambrechies, où vivaient à la fois la victime et le suspect, on remet en cause le manque de suivi judiciaire d'un homme sorti de prison en 2000. Inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS), David R. était astreint à un certain nombre d'obligations. Mais selon le procureur de Lille, il n'avait en revanche jamais été soumis à une obligation de soins : et pour cause, à l'époque de sa condamnation, le suivi socio-judiciaire n'existait pas. Aujourd'hui, les juges peuvent avoir recours à une batterie de dispositifs judiciaires pour suivre le parcours des délinquants sexuels et prévenir la récidive. On fait le point.