Meurtre d'Alexia Daval : "Le traitement médiatique de la défense de Jonathann Daval est l'illustration parfaite du victim blaming"

En clair, elle estime que "les médias reprennent cette position sans appareil critique". Et Laure Salmona d'y voir un "retournement pervers", qui "met le monde à l'envers". "Le victim blaming permet deux choses", explique-t-elle. "D'abord, ça rassure la population. On se dit qu'un crime pareil, ça n'arrive pas à tout le monde, qu'on est à l'abri si on reste dans l'auto-contrôle, si on fait attention. Ensuite, ça participe aussi à dépolitiser totalement la problématique des violences systémiques à l'encontre des femmes, ça transforme ce qui est de l'ordre du fait social en un 'drame intime'".