Mgr Michel Aupetit "victime d'une cabale" : retour sur l'affaire qui a poussé l'archevêque de Paris à la démission

Tout débute le 22 novembre quand, sur son site internet, Le Point affirme que l'archevêque avait eu en 2012 une relation intime et consentie avec une femme. L'hebdomadaire fait référence à un courriel qu'il aurait envoyé par erreur et qui ne laisserait pas de doute sur la relation entretenue. Interrogé, Mgr Aupetit nie les faits présumés : "Je reconnais que mon comportement vis-à-vis d'elle a pu être ambigu, laissant ainsi sous-entendre l'existence entre nous d'une relation intime et de rapports sexuels, ce que je réfute avec force". Il ne s'agissait "pas d'une relation amoureuse" ni d'une "relation sexuelle", assure dans la foulée le diocèse. "Il s'en était ouvert à sa hiérarchie à l'époque".

En théorie, le pape dispose de plusieurs semaines pour répondre, le temps pour lui d'examiner et d'évaluer les raisons qui poussent un prélat à vouloir "remettre sa charge". Il peut refuser la demande. François avait ainsi d'abord opposé une fin de non-recevoir au cardinal Philippe Barbarin, mis en cause pour ses silences sur les agressions sexuelles d'un ancien prêtre. Mais pour Michel Aupetit, nommé en décembre 2017 et médecin généraliste en région parisienne pendant onze ans avant d'entrer dans la prêtrise, François décide d'aller vite.

Le 2 décembre, le souverain pontife tranche. "Quand la rumeur grandit, grandit, grandit et atteint la réputation d'un homme, celui-ci ne peut plus gouverner (...) Et c'est une injustice. C'est pourquoi j’ai accepté la démission de Mgr Aupetit, non pas sur l’autel de la vérité mais sur celui de l'hypocrisie", déclare aux journalistes le pape à bord de l'avion au retour d'un voyage en Grèce.

Le pape reconnait néanmoins "un manquement" de la part de Mgr Aupetit "au sixième commandement" ("Tu ne commettras pas d'adultère", ndlr), "pas total mais des petites caresses et des massages qu'il faisait à sa secrétaire". "Ça, c'est un péché. Mais ce n'est pas le péché le plus grave car les péchés de la chair ne sont pas les plus graves. (...) Ainsi, Mgr Aupetit est pécheur. Comme je le suis, comme l'a été Pierre, l'évêque sur lequel le Christ a fondé son Église", a-t-il déclaré.