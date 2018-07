Michaël Blanc est arrivé à Genève après 19 ans de captivité en Indonésie

Le bout du tunnel. Dimanche matin, le Français Michaël Blanc est arrivé à l'aéroport de Genève, après presque 19 ans de rétention en Indonésie pour trafic de drogue. Agé aujourd'hui de 45 ans, Michaël Blanc va rester dans un endroit tenu secret "pendant quelques jours, afin d'avoir un sas de décompression avant des apparitions publiques", a indiqué Martial Saddier, ancien maire de sa ville natale de Bonneville (Haute-Savoie).





Depuis 2014, Michaël Blanc était sorti de prison mais vivait en liberté conditionnelle à Jakarta au côté de sa mère qui ne l'a jamais abandonné, avec interdiction de quitter le pays jusqu'à l'expiration de son contrôle judiciaire. Quatre ans après, mère et fils ont pu faire leurs valises et rentrer en France, le désormais quadragénaire étant "expulsé" comme le prévoit la loi indonésienne. Ils se sont envolés samedi soir avec une escale à Istanbul (Turquie) avant d’être accueillis par des proches, dont le père de Michaël, dimanche à l’abri des regards et de la presse présente. Après l’avoir vu qu’une seule fois par an durant les 19 dernières années, Jean-Claude Blanc s’est dit "heureux" d’être là pour partager ce nouveau chapitre de vie. Plus de 18 ans, "c'est quand même long pour quelqu'un qui est innocent", a déclaré son oncle également présent et qui a contribué au comité de soutien qui l’a épaulé tout ce temps.