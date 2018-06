Michel Cardon, plus ancien détenu de France, oublié en prison, est libre ! Que va-t-il devenir ?

Michel Cardon va ainsi être placé dans un centre d’hébergement et de réinsertion du Val-d'Oise. Il devra se soumettre à des soins psychologiques et psychiatriques. L’avocat Eric Morain, qui a relayé son combat et participé à la mise en lumière médiatique de Michel Cardon, s’en réjouit. "C'est l'une de mes plus grandes émotions professionnelles, c'est une grande joie pour lui et j'espère qu'il pourra en profiter pleinement". Et se montre confiant pour l’avenir. "J'ai vraiment confiance. C'est un projet que nous avons bâti ensemble, sur le long terme, pendant 18 mois. Ce projet tient la route. La plus belle des récompenses sera de le voir marcher dans ce parc.", dit-il à France info.





Une chose est sûre : lui non plus n'a pas dû beaucoup dormir, et a même confié ses états d'âme sur Twitter.