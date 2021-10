Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme, est décédé

Avec la LDH, il souhaitait alors une organisation "plus écoutée" par les médias et par les gouvernements, estimant nécessaire de "refaire passer du politique dans la société" et que "les gens redeviennent des citoyens". Il avait tiré à l'issue de son mandat en 2005, un bilan "extrêmement négatif" de la situation des droits de l'Homme en France. Devenu président d'honneur de la LDH, il était resté un "militant infatigable de la défense des droits de l’Homme en France et dans le monde, (...) un phare, toujours disponible et toujours clairvoyant", écrit l'organisation.

"On est effondrés, on perd un grand homme qui, par son intelligence, son acuité intellectuelle et sa vivacité d'esprit, était véritablement une référence pour la Ligue", a confié Malik Salemkour, actuel président de la LDH, à l'AFP.