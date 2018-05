Migrants à Paris : le ton monte entre la Ville et l’Etat, l'association France Terre d'Asile les appelle au dialogue

"La responsabilité de l’Etat est première, mais ce qui importe aujourd’hui, c’est de se mettre d’urgence autour de la table. La Ville a fait un certain nombre de choses, l’Etat doit prendre ses responsabilités et c’est ensemble qu'ils doivent résoudre le problème. Pas en se renvoyant la balle. Il y a une forme d’indignité à vouloir procéder ainsi." Voilà ce qu'a confié à LCI ce vendredi Pierre Henry, directeur général de l'association France Terre d'Asile, quelque peu lassé par la "guéguerre" entre la maire de Paris Anne Hidalgo et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à propos des migrants à Paris.





Les tensions entre la Ville de Paris et l'Etat au sujet des sans-papiers et des campements présents dans les rues de la capitale ne sont pas nouvelles. Dans un courrier adressé le 27 mars à Gérard Collomb, Anne Hidalgo dénonçait déjà "la densité des campements" et "l’étroitesse de certains passages entre les tentes et les canaux, parfois réduite à 50 centimètres", générant "des risques très significatifs de noyade" à certains endroits. Et ces tensions ont été ravivées par la mort de deux migrants, justement par noyade, les 6 et 8 mai derniers. Selon l'édile, ces deux drames imposent à l'Etat de mener "au plus vite" une opération de "mise à l’abri des migrants présents dans ces campements parisiens".