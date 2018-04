Migrants dans les Alpes : Gérard Collomb annonce des renforts "importants" à la frontière franco-italienne

Gérard Collomb a condamné ce dimanche soir les incidents survenus au cours du week-end dans les Hautes-Alpes. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a dénoncé "l'action de gesticulation" de militants du mouvement d'extrême droite Génération identitaire qui ont déployé des banderoles au col de l'Echelle, un point de passage entre la France et l'Italie utilisé par des migrants pour entrer dans l'Hexagone. Les militants, au nombre d'une centaine, entendaient "quadriller la zone et stopper toute tentative de s'introduire illégalement en France". Ces activistes ont quitté les lieux ce midi, dans le calme, en présence d'un important dispositif de gendarmerie, précise le ministre dans son communiqué.





Le ministre de l'Intérieur a cependant fait état d'incidents au col de Montgenèvre, où un groupe de plus d'une centaine d'activistes français et italiens s'est présenté en provenance d'Italie "en vue de faire franchir la frontière illégalement et en force à une trentaine de migrants. A cette occasion, "des violences ont été commises vis-à-vis des forces de l'ordre et un véhicule de la gendarmerie nationale a été dégradé", précise le ministre de l'Intérieur, en ajoutant que "ces individus ont ensuite poursuivi leur action en direction de Briançon où leur présence fait l'objet de la plus grande vigilance".