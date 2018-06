Migrants : la France a-t-elle "pris sa part" ? Voilà ce que disent les chiffres

Un autre indicateur permet d'estimer si la France prend ou non "sa part" dans l'accueil des migrants : le taux de reconnaissance des demandeurs d'asile, c'est-à-dire la part de demandeurs d'asile qui obtient un statut protecteur. Et ce taux est plutôt faible dans le cas de la France. C'est le troisième plus faible taux de l'UE derrière la République Tchèque et la Pologne.