Migrants : tensions dans les campements

Des centaines de migrants dorment dans des campements sauvages, dans des conditions de plus en plus dangereuses. Deux corps viennent notamment d'être repêchés dans un canal bordant les squats. Ces camps insalubres grandissent dans la ville, ils seraient plus de 2 300 migrants dans le nord-est de la capitale. Les associations ne peuvent plus faire face au flux de migrants et décrivent une situation ingérable. Les riverains, eux aussi, sont à bout.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.