Milizac: l'esprit vacances envahit les écoles

A Milizac, dans le Finistère, les petites et les moyennes sections se préparent à accueillir les vacances scolaires. Les jeux de société remplacent les cahiers. Les CM2, quant à eux, font une sortie scolaire. Pour cette dernière semaine de classe, le rythme est beaucoup plus léger qu'à l'accoutumé et l'ambiance est très décontractée. Même les récréations ont tendance à se rallonger.



