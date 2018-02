"Une guérison inexpliquée" : le médecin de Lourdes nous raconte comment le cas de Sœur Bernadette Moriau est devenu miraculeux

LCI : Avez-vous votre mot à dire sur la question du miracle ?

Dr Alessandro de Franciscis : Non, ce n'est pas mon domaine. Pour la dimension religieuse, c'est à l'Eglise de se prononcer. Les instances médicales se limitent à authentifier la guérison. Il arrive d'ailleurs que l'Eglise ne considère pas comme miraculeuses certains guérisons que nous ne pouvons pas expliquer. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes est chargé d'étudier un maximum de pièce présentées par la patient pour consolider le diagnostic. Il peut s'agir de multiples examens, d'attestations, d'imageries médicales par exemple. Puis, le collège de médecins votre à main levée. Une fois ce barrage passé, le Comité médical international de Lourdes (Cmil), composé d'une trentaine de professeurs de différentes spécialités, intervient. Ces médecins se réunissent et votent à bulletin secret. Si ce vote confirme qu'il s'agit bien d'une guérison, il appartient ensuite à l'évêque de Tarbes et de Lourdes de prévenir l'évêque du diocèse du patient, qui décidera de reconnaître un miracle ou non. Toutes ces étapes prennent au moins dix ans (le précédent miracle survenu à Lourdes, la guérison en 1989 d'une Italienne souffrant de graves crises d'hypertension, avait été reconnu au bout de 24 ans, ndlr).

LCI : Combien de dossiers traitez-vous ?

Dr Alessandro de Franciscis : Je reçois chaque année une centaine de personnes au Bureau des constations médicales de Lourdes. En règle générale, un tiers des cas retient mon attention. Mais la procédure longue et laborieuse en rebute encore une bonne partie. La Sœur Bernadette Moriau a voulu collaborer mais certains ne veulent pas subir de nouveaux examens, de nouvelles radios, de nouvelles consultations. Il n'empêche que depuis la création du Bureau il y a 135 ans, plus de 7000 guérisons ont été déclarées inexpliquées et 70 ont été reconnues comme des miracles.