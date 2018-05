Moi, cheminot en grève (Ep.6) : "On se cotisera, on ne laissera personne sur le côté de la route"

Reste que lors des assemblées générales, les doléances peuvent commencer à se faire entendre. C'est là que, pour notre cheminot, le collectif a son rôle à jouer. "On rassure ceux qui commencent à avoir du mal financièrement. Ce qui est certain, c'est qu'on les aidera, on se cotisera, on ne laissera personne qui veut continuer le mouvement sur le côté de la route." Même si son salaire a diminué depuis le début de la grève, (Wladimir estime à 80 euros par jour de grève sa perte de revenus, comme il nous l'expliquait dans l'épisode précédent), est-il donc prêt à mettre quand-même la main à la poche ? "Bien sûr !" nous répond-t-il. "Quand on parle de famille cheminote, c'est pas par hasard !" Un sentiment "d'autant plus fort en cette période".





Et pour se motiver soi-même ? Il reste Internet ! "Même si parfois on se sent seul dans son coin, même si on va aux AG, à l'ère des réseaux sociaux on entre rapidement en contact avec d'autres fédérations, et alors on se sent moins isolé", indique le conducteur de trains. Car il faut tenir sur la longueur, la grève étant reconductible jusqu'au 28 juin.