Moi, cheminot en grève (Ep. 8) : "Vu les enjeux, ça vaut le coup de renoncer aux vacances"

Désormais, il ne s'agit plus seulement de se mobiliser contre la réforme, mais aussi pour peser sur une autre négociation : celle de la future convention collective des travailleurs d'un rail ouvert à la concurrence. Pour Wladimir, ces deux mobilisations se complètent : "Il faut montrer qu'on est forts pour négocier, car s'il n'y a pas de rapport de force, le patronat fait ce qu'il veut, et va notamment pouvoir faire des plans de licenciement. Et c'est contre ça que notre statut nous protège."





Les patrons, s'amuse Wladimir, "il faut les surveiller comme le lait sur le feu, comme dit un copain !" Et leur mettre la pression cet été : " Il ne faut pas se cacher, l'idée c'est d'embêter le plus possible le patronat, donc si ça conduit à faire grève un jour de grands départs..."