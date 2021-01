Moins d'une centaine de féminicides en 2020, une première en 15 ans

Stade ultime des violences subies par plus de 200.000 femmes par an, les féminicides ont connu une forte augmentation ces dernières années. D'après le décompte établi par l'AFP, environ 88 femmes* auraient ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnon ou ex" recense de son côté environ 100 cas, certaines étant été écartées par l'AFP. L'agence s'en explique : une dizaine d'affaires ont été écartées "car l'autopsie a révélé une mort naturelle, l'enquête a montré que la femme et son meurtrier n'avaient jamais eu de relation intime, ou le couple avait annoncé dans une lettre commune son intention de mourir ensemble". Le ministère de la Justice confirme, lui, une "baisse substantielle" des féminicides en 2020 par rapport à 2019, sans dévoiler de chiffre.

Ce bilan provisoire pourrait cependant compter quelques cas de plus, certaines affaires restant en suspens par manque d'éléments, d'autres n'ayant pas été dévoilées par les autorités.