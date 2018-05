Monastier-sur-Gazeille : de la neige au printemps !

Le soleil printanier était déjà au rendez-vous le vendredi 11 mai 2018, sur le Massif de Mézenc en Haute-Loire. Mais depuis le week-end, il est tombé plus de 60 cm de neige recouvrant totalement les voitures garées et rendant la circulation difficile. D'autant plus que les lignes électriques ont été coupées par les arbres abattus par le vent, aggravant la situation des habitants du village de Monastier-sur-Gazeille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.