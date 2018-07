Mondial 2018 : la qualification des Bleus enflamme les réseaux sociaux

Les Bleus, la France entière les aime. Depuis leur qualification pour les demi-finales, l'euphorie gagne les rues et les réseaux sociaux. À Lyon, des supporters en folie ont fait la fête sur un camion de pompiers. Sur la toile, des posts aussi inspirés les uns que les autres circulent. Le capitaine des Bleus Hugo Lloris est par exemple comparé à superman et à un personnage de dessins animés. Le joueur N'Golo Kanté a, pour sa part, tenu à parodier le slogan de campagne de Barack Obama "Yes we Kante".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.