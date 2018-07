Mondial 2018 : le match France-Belgique divise les habitants des villes frontalières

La France affrontera la Belgique en demi-finales de la Coupe du monde 2018 le 10 juillet. Et si l'ambiance est un peu étrange à la frontière franco-belge, elle l'est davantage dans les villes frontalières. Dans les rues d'Armentières et du Bizet, les drapeaux des deux pays sont souvent affichés dans les vitrines. Toutefois, certaines affichent une préférence pour les Diables Rouges.



