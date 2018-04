"Monsieur le Président..." Le courrier de l'Élysée

55 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est l'adresse du Palais de l'Élysée. C'est aussi l'une de celles qui donnent le plus de travail aux facteurs. Près de 220 000 lettres adressées à Emmanuel et Brigitte Macron y sont reçues depuis le début du quinquennat. C'est le service de la correspondance présidentielle qui se charge de répondre à ces courriers.



