Prisons : nouvelle agression de surveillants à Mont-de-Marsan

Cette nouvelle agression intervient alors que les surveillants de prison ont décidé de bloquer certains sites pénitentiaires après l'agression de trois de leurs collègues à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Les trois hommes avaient été attaqués jeudi dernier par le détenu Christian Ganczarski. Il purge là une peine depuis 2009 pour sa participation à l'attentat de Djerba en 2002. Lundi soir, il a été mis en examen pour "tentatives d'assassinats" par un juge antiterroriste, et a été écroué une nouvelle fois.





Devant cette agression, les syndicats pénitentiaires avaient dénoncé des conditions de travail qui se dégradent et avaient appelé à des blocages de prison dès lundi. Lundi soir, quelque 300 surveillants pénitentiaires ont bloqué la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, et ont installé des barricades et plusieurs palettes enflammées. Trois syndicats, l'Ufap-Unsa Justice, CGT et FO ont appelé à poursuivre le mouvement mardi.