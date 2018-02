Montessori : 4 critères fondamentaux pour vous aider à choisir la future école de votre enfant

En 2007, l'AMF et l'Institut Supérieur Maria Montessori ont élaboré ensemble une Charte des Etablissements Montessori de France pour "favoriser leur reconnaissance et leur représentativité auprès de l’opinion, des médias et des pouvoirs publics". Les écoles qui y adhèrent doivent avoir plus de trois ans d'existence et s'engager à respecter pleinement la philosophie de la pédagogie, dont les quatre points essentiels évoqués plus haut. Aujourd'hui, seules 13 écoles situées en France métropolitaine et à la Réunion sont signataires du projet. Elles seules ont le droit d'arborer le logo de l'AMF et de l'AMI.