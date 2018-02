Pourquoi les écoles Montessori coûtent-elles si cher ?

Même si l'AMF dit regretter le coût élevé des écoles Montessori, elle affirme que passer un établissement sous contrat avec l'Etat n'est pour l'heure pas envisageable étant donné des "contraintes pédagogiques qui ne sont pas compatibles avec l'Education nationale". Malgré cette impasse, l'Association Montessori de France nourrit beaucoup d'espoir vis-à-vis du gouvernement, qu'elle a rencontré fin 2017. "Le ministre de l'Education nationale est très ouvert aux expérimentations, il connaît très bien la pédagogie Montessori. On sent que ça bouge et qu'il y a des ouvertures qu'on n'avait pas jusqu'à présent", se réjouit Diane Vandaele qui aimerait que l'école publique "s'empare" de la pédagogie. "De plus en plus de professeurs de l'Education nationale se forment d'ailleurs à Montessori et s'en servent en classe dans la mesure du possible", ajoute-t-elle.





D'autre part, certaines initiatives montées par des éducateurs Montessori tendent à rendre plus accessible ce type d'éducation. La Fédération des écoles Montessori 21, par exemple, qui existe depuis trois ans, développe un nouveau système économique qui prend en compte le quotien familial. Ainsi, les familles aisées paient davantage que les plus défavorisées. "Il y a des familles qui vont payer 90 euros par mois, et il y a des familles qui vont payer 800 euros", explique Diane Vandaele. Les parents sont aussi invités, sur une base d'environ deux heures par semaine, à participer au fonctionnement de l'école pour en réduire les frais (et partager du temps avec leurs enfants). Pour l'heure, cinq écoles de ce type ont ouvert à Paris, Châtenay-Malabry (95), Sèvres et Nanterre (92). Un autre établissement ouvrira à Marseille à la rentrée 2018.