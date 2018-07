Montparnasse : course contre la montre pour la RTE

Après l'incendie d'un poste électrique qui a empêché de nombreux trains de partir de la gare Montparnasse, la SNCF pointe du doigt son fournisseur d'électricité, la RTE. L'installation située à Issy-les-Moulineaux est en cours de réparation. Sous les immeubles de la ville encore endormie, se déroule un chantier hors norme où tout est question de minutie. Une équipe de 80 personnes se relayent jour et nuit pour rétablir l'installation électrique de haute tension de Montparnasse.



