Montparnasse : une panne électrique perturbe le trafic ferroviaire

En ce 29 juillet 2018, la gare Montparnasse est presque déserte en raison d'une panne électrique. Les rares voyageurs qui y sont encore sont désorientés, à la recherche d'un train. Chaque jour, 15 000 personnes n'ont pas pu voyager depuis le 27 juillet 2018. Seule la moitié des trains prend le départ, et ce, pour desservir l'ouest et le sud-ouest du pays. La direction de la SNCF est à la recherche de solutions pour augmenter le trafic ainsi que pour le retour de l'électricité. À cet effet, l'addition risque d'être salée pour la société ferroviaire.



