Montpellier : les habitants de la "rue du Docteur Roux" vivent un calvaire

La "rue du Docteur Roux" fait huit mètres de large et 75 mètres de long. Après une enquête, des experts ont déduit que cette rue est "un bien sans maître". Ni les riverains, ni la commune ne serait propriétaire alors personne n'entretient les égouts. Les canalisations s'effondrent. Une rue qui ne mène nulle part n'est pas une priorité pour la ville. D'ailleurs, les travaux représenteraient 70 000 euros. En attendant la décision de la justice, les habitants de cette rue se débrouillent pour gérer son entretien.



