Morlaix : comment expliquer la fréquence des inondations qui touchent cette commune bretonne ?

Les dégâts sont considérables dans la région de Morlaix, après l'épisode pluvieux du dimanche 3 juin 2018. En effet, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une demi-heure. En conséquence, des maisons et des magasins ont été inondés. Notons que c'est la quatrième fois que ce phénomène s'est produit en moins de vingt ans. Alors, y a-t-il une explication à ces intempéries ?



