"J'aimerais que ma mort soit un chef-d’œuvre" : quand Axel Kahn se confiait sur son combat contre le cancer

"Ma maladie a été rendue publique à partir du moment où elle ne pouvait plus être tue. Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé. Moi aussi, j'ai un cancer", déclarait alors le généticien. "Je suis en train de parcourir l'itinéraire final de ma vie", relevait-il avec émotion. "Je vais maintenant mener [...] un combat totalement personnel contre ma maladie. Puisqu'il me reste un peu de temps, je vais essayer d'optimiser ce temps qu'il me reste", ajoutait-il. "J'aimerais que ma mort soit un chef-d’œuvre (...) Chaque minute aujourd'hui est occupée".

À l'aune de ses derniers jours, le généticien évoquait une "période très importante" de sa vie. "J'ai souvent dit que personne n'est autre chose que ce qu'il fait. Imaginons qu'il me reste trois, quatre semaines à pouvoir faire, alors le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais sont plus importants que jamais", expliquait-il. "C'est vraiment [...] intéressant comme expérience, on ne la vit qu'une seule fois puisque, ensuite, on est mort. Je le vis, je ne le fais pas en chantant, j'aime la vie. Mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Je le fais avec détermination."

Une détermination dont Axel Kahn a une nouvelle fois fait preuve lors des dernières semaines de son existence, tenant sur son site personnel une sorte de journal intime, "la chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie", du nom de l'un de ces textes, s'auto-affublant du surnom d'"Axel, le loup".