Bernard Tapie, son combat de quatre ans contre le cancer

Outre ses envies de refaire du théâtre et du cinéma, ses proches sont également une source de motivation importante. "Chacun trouve le mobile de son combat. Ce qu’il y a d’universel, c’est d’arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Car ils souffrent, eux aussi", "j’essaie d’être heureux dans la vie et de rendre heureux ceux qui vivent avec moi", confie-t-il sur TF1.

Battant, Bernard Tapie est toujours resté optimiste sur ses chances de guérison et de survie, même dans les périodes les plus difficiles de sa maladie. En avril 2021 à Gilles Bouleau , il explique : "La médecine va à une vitesse incroyable (…) Celui qui est atteint aujourd’hui d’un cancer dit mortel à court terme, eh bien ce n’est pas sûr. Donc, il faut continuer à se battre."

Mais en décembre 2020, après opération et traitements expérimentaux, la maladie a gagné du terrain. Bernard Tapie ne baisse pas les bras ; dans un entretien au magazine Sept à Huit, il évoque l’énergie dont il s’oblige à faire preuve, "celle qui alimente l’immunité". "On se bouge, on ne reste pas allongé, on évite les anti-douleurs, bref on fait tout pour rester intact". Malgré tout, l’ancien ministre n'est pas un "surhomme" : il avoue vivre dans la peur "à l’attente du résultat d’un examen, et puis dès qu’il tombe, il tombe. Mais avant qu’il arrive, je suis angoissé".