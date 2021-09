Mort de Maxime Blasco au Mali : sa compagne demande à être mariée à titre posthume

Un geste "symbolique". Engagé au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, Maxime Blasco est mort au combat vendredi 24 septembre dernier. Un hommage national lui sera rendu ce mercredi en fin d'après-midi (16h30, en direct sur LCI). Terrassée par la nouvelle de la mort de son compagnon et à quelques heures de la cérémonie, Alexandra s'est confiée dans les colonnes du Parisien. "Voir son cercueil dans la cour des Invalides, cela va prendre pour moi une toute autre dimension. Car pour l'instant, c'est difficile à réaliser", confie la femme de 37 ans. "Je me dis chaque matin que c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais non, chaque matin, c'est pareil. Maxime n'est plus là", se désole-t-elle avec émotions.

Alors que le couple était pacsé, Alexandra souhaite aujourd'hui aller plus loin. "J'ai demandé à être mariée à titre posthume à Maxime", annonce-t-elle. "J'aurais aimé que cela se passe dans d'autres circonstances, mais c'est un désir que l'on avait ensemble. Je veux le faire pour honorer et porter son nom", explique-t-elle à nos confrères. La veuve du caporal-chef du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces (Isère) compte bien plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron et "devenir la femme de Maxime de manière officielle et légale". "C'est important [...] pour nous reconstruire", soutient-elle, précisant avoir demandé l'accord préalable de sa belle-famille. "Et quand j'ai dit à mon fils que je faisais cette demande en mariage, il a crié de joie. [...] C'était son héros", ajoute-t-elle.