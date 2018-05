Après la mort de Naomi, moquée par le Samu, sa soeur témoigne : "Personne ne devrait mourir dans ces conditions"

LCI a pu entrer en contact ce lundi avec la grande sœur de Naomi. Celle-ci nous confirme qu'elle s'est procurée, avec sa famille, cet enregistrement du Samu. "Nous ne savons toujours pas pourquoi Naomi est décédée, on n'a pas su nous donner les causes de sa mort" témoigne-t-elle. "Peu après sa mort, on s'est dit 'Il faut qu'on comprenne !'. On a commencé à se demander pourquoi le Samu n'était pas venu tout de suite, c'est la raison pour laquelle nous avons réclamé l'enregistrement de sa conversation."





Elle poursuit : "Elle était seule, elle disait qu'elle allait mourir, ses draps étaient souillés. Personne ne devrait pas mourir dans ces conditions ! Aujourd'hui, il faut que ça se sache. Naomi, en tant qu'être humain, tout simplement, avait le droit d'être secourue, d'être prise en charge. Cela ne doit plus se reproduire."





Côté justice, le dossier n'en est qu'à ses balbutiements. Contacté par LCI, le parquet de Strasbourg indique qu'un courrier, rédigé par la famille de la patiente, a été réceptionné très récemment, demandant l'ouverture d'une enquête sur les causes de la mort. La procureure est donc saisie. En attendant, sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #JusticePour Naomi, des internautes réclament des "sanctions très lourdes" et mettent en cause "le racisme en milieu hospitalier".