Mort de Naomi Musenga : le point sur l'affaire

Dès lundi, LCI a pu entrer en contact avec la grande sœur de Naomi. Celle-ci nous a confirmé avoir demandé, avec ses parents, l'enregistrement de la conversation de sa sœur avec le Samu. Elle l'a ensuite transmis à la presse locale car pour elle, impossible que cette histoire soit tue : "Nous ne savons toujours pas pourquoi Naomi est décédée, on n'a pas su nous donner les causes de sa mort" témoigne-t-elle. "Peu après sa mort, on s'est dit 'Il faut qu'on comprenne !'. On a commencé à se demander pourquoi le Samu n'était pas venu tout de suite, c'est la raison pour laquelle nous avons réclamé l'enregistrement de sa conversation."





Elle poursuit : "Elle était seule, elle disait qu'elle allait mourir, ses draps étaient souillés. Personne ne devrait mourir dans ces conditions ! Aujourd'hui, il faut que ça se sache. Naomi, en tant qu'être humain, tout simplement, avait le droit d'être secourue, d'être prise en charge. Cela ne doit plus se reproduire."





Jeudi après-midi, la soeur et les parents de Naomi ont donné une conférence de presse. Très dignes, ils ont demandé de la "clarté" pour que "justice soit faite".