Mort de Naomi Musenga : quel est le rôle des assistants de régulation médicale du Samu ?

Selon le président de Samu-Urgences de France, il conviendrait donc de mieux former ces agents. "Pour l'heure, ils sont formés pendant un an au lycée ou par le Samu, mais il s'agit dans ce cas d'une formation non diplômante" indique-t-il. En 2016, un rapport sénatorial proposait de "mettre en place une formation initiale obligatoire et standardisée d'au moins deux ans, incluant des périodes de stage et sanctionnée par un diplôme qualifiant pour l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale". Aujourd'hui, François Braun regrette que ce rapport n'ait pas été suivi d'effets.





Sur le site du ministère de la Santé, il est indiqué que le niveau bac ou équivalent est suffisant pour exercer cette profession d'assistant de régulation médicale, décrite comme "le 1er maillon de la chaîne de secours pré-hospitaliers". Sa fonction est d'accueillir, écouter et analyser "chaque appel dans les plus brefs délais". Pour un salaire de 1785 euros en fin de carrière.