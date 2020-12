Mort de trois gendarmes : Schiappa rappelle la dangerosité des hommes violents pour la société

"Les hommes violents avec leur femme ou avec leurs enfants sont un danger pour toute la société et pas uniquement pour leur famille", a estimé mercredi 23 décembre sur franceinfo Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, au lendemain de la mort de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Le brigadier Arno Mavel, l’adjudant Remi Dupuis et le lieutenant Cyrille Morel ont été visés par les tirs d'un forcené, auteur de violences conjugales, dans la nuit de mardi à mercredi. Âgé de 48 ans, il était connu pour non-paiement de la pension alimentaire et menaces de mort réitérées sur son ex-femme, en 2016 et 2017. "En général ce sont des personnes qui cumulent plusieurs types de violences, c'est ce qu'on a vu là car il a fait feu et tué trois gendarmes et blessé grièvement un quatrième", a poursuivi la ministre.