Le musée d’Orsay bientôt renommé en hommage à VGE ?

À chaque président, son musée, ou presque. Dans un devoir de mémoire collective, le nom de Georges Pompidou a été accolé à Beaubourg et celui de Jacques Chirac au Quai Branly. Il est probable que Valéry Giscard d’Estaing n’échappe pas à la règle. Au lendemain de sa disparition, à l’âge de 94 ans des suites du Covid-19, Rachida Dat et Valérie Pécresse demandent à ce que le musée d’Orsay soit rebaptisé au nom de l’ancien président.

"VGE a redonné à Paris le pouvoir d’élire son maire, préservé le cœur de Paris des voies express et initié la création de la Cité des Sciences & du Musée d’Orsay : en reconnaissance, je demande à l’État que ce prestigieux établissement du 7e arrondissement porte désormais son nom !", a écrit la maire du 7e arrondissement de Paris, dans un tweet ce jeudi matin. Une demande appuyée et soutenue rapidement par la présidente de la région Ile-de-France qui, en reprenant ce tweet, rend hommage à la contribution de Valéry Giscard d’Estaing pour la culture : "VGE transforma la Gare d’Orsay en l’un des musées les plus visités du monde, à la gloire de nos impressionnistes, je demande à l’État, comme Rachida Dati, que le Musée d’Orsay puisse désormais porter son nom."

Il est vrai que le musée situé au cœur de Paris doit son existence à l’ancien chef de l’État. Dès 1973, la gare d’Orsay, menacée d’être détruite et remplacée par un grand hôtel, était pressentie pour accueillir et expose

r les arts du XIXe siècle. Mais c’est en octobre 1977, lors d’un conseil des ministres, que VGE décida officiellement de sauver la gare et de la transformer en musée, comme le rappelle l’établissement. Classé monument historique un an plus tard, le musée d’Orsay a ouvert ses portes en décembre 1986, sous la présidence de François Mitterrand, et accueille aujourd’hui plus de 3 millions de visiteurs chaque année.