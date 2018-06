Mort du baron Empain, séquestré durant 63 jours en 1978

Le 22 mars, rendez-vous est pris avec les ravisseurs pour la remise de rançon. Débute alors un jeu de piste qui durera deux jours et qui se transformera en course-poursuite à travers Paris. L'un des ravisseurs est tué, l'autre est blessé, tout comme deux policiers. Alain Caillol, arrêté et blessé lors de la remise de rançon avortée, finit par demander à ses complices de relâcher leur otage. Le 26 mars, on trouve le baron Empain hagard, errant dans Paris, relâché par ses ravisseurs. Il avait perdu 20 kg, et l'auriculaire gauche.





Après sa libération, Edouard-Jean Empain s'était rapidement retiré des affaires, nourrissant de l'amertume sur le fait de ne pas avoir suscité d'empathie pendant ce rapt spectaculaire, au motif qu'il aurait "dérangé" l'establishment en France. "J’avais plein d’amis qui étaient prêts à payer (la rançon), mais comme il ne fallait pas que je revienne, il ne fallait surtout pas payer", déclarait-il en 2014.





D'après Diane Empain, ses obsèques seront célébrées le 29 juin à l’église Saint Georges de Bouffémont, à environ 25 km au nord de Paris. Il sera ensuite inhumé dans le cimetière de cette commune.