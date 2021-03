Mortalité en France : les décès en hausse de 14% depuis janvier par rapport à début 2020

C'est un chiffre qui, en temps de crise sanitaire, interpelle. Selon l'Insee, les décès sont en hausse de 14% depuis janvier par rapport à début 2020. Une proportion qui reste stable depuis le début de l'année, a tempéré vendredi l'Institut. Dans le détail, 110.302 décès, toutes causes confondues, ont été comptabilisés entre le 1er janvier et le 22 février. Comparé à la même période de 2019, la hausse n'est en revanche que de 5%. Une différence qui s'explique par le fait que la grippe saisonnière a été plus meurtrière début 2019 que début 2020, précise l'institut statistique dans son bilan hebdomadaire des décès pendant l'épidémie de Covid-19.

Depuis début janvier, la mortalité est toutefois relativement stable. En moyenne 2.140 personnes sont mortes chaque jour lors du premier mois de l'année. En février, le nombre moyen de décès quotidiens "serait en légère diminution", autour de 2.000, selon des données encore provisoires. À titre de comparaison, au moment du pic de la deuxième vague, entre le 1er et le 15 novembre, quelque 2.260 morts étaient comptabilisés chaque jour en moyenne, soit 33% de plus qu'à la même période de 2019.

À partir de mars, le suivi de la mortalité en 2021 impliquera de "privilégier la comparaison avec l'année 2019, année sans épidémie Covid", même si la grippe saisonnière a été virulente cette année-là, a par ailleurs annoncé l'Insee dans cette publication. Ainsi, comparé à 2019, l'excédent de mortalité constaté entre le 1er janvier et le 22 février 2021 est le plus important dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (+16%), dans le Grand Est (+14%) et en Bourgogne-Franche-Comté (+13%). Sur l'ensemble de l'année 2020, la France a enregistré 54.700 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%.