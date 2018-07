Moselle : les gendarmes accentuent la surveillance des baignades illicites

Avec la température estivale qui avoisine les 36°C dans l'air, les Lorrains sont de plus en plus nombreux à se baigner dans la Moselle. Une pratique pourtant interdite. En effet, depuis le début de l'été, les gendarmes ont accentué leur surveillance le long de la rivière. La baignade y est interdite pour des raisons de sécurité. Cependant, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à résister à la fraîcheur de l'eau. Les baigneurs qui enfreignent la loi risquent de recevoir une amende.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.