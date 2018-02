Moselle : les habitants se mobilisent contre la fermeture des écoles

La liste d'ouvertures et de fermetures de classes a été publiée le 6 février 2018. Plusieurs établissements scolaires à Hinckange sont menacés de fermeture à la rentrée 2018-2019. Des habitants, des élus locaux, des parents d'élèves et des enfants ont manifesté pour exprimer leur colère. Les détails en images.



