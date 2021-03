Mosquée de Strasbourg : pourquoi ce financement fait tant polémique ?

Ce n'est pas le premier bras-de-fer entre une municipalité écologiste et le gouvernement, mais c'est probablement l'un des plus symboliques, à l'heure de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, un dossier prioritaire pour Emmanuel Macron. La municipalité de Strasbourg, dirigée par l'écologiste Jeanne Barseghian, a voté lundi 22 mars le principe d'une subvention de 2,5 millions d'euros au profit de la construction de la mosquée Eyyub Sultan - qui deviendrait ainsi la plus grande mosquée d'Europe - en lieu et place d'une première mosquée inaugurée en 1996 dans le quartier de la Meinau. Cette décision a suscité de multiples critiques, dont principalement celles du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui accuse la mairie d'avoir accepté de financer un projet porté par une association islamiste étroitement liée au pouvoir politique turc.