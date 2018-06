Mourmelon-le-Grand : les obsèques de Kévin ont lieu ce vendredi 8 juin

L'émotion est toujours vive six jours après le meurtre de Kévin, un adolescent de 17 ans. Ses funérailles auront lieu cet après-midi du vendredi 8 juin à Mourmelon-le-Grand, une commune de 5 200 habitants. Dans le cadre de l'enquête, deux mineurs ont été mis en examen dont l'ex-petite amie de la victime.



