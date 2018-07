Moustiques : les habitants de Saint-Laurent-du-Var s'équipent de pièges à phéromones

A Saint-Laurent-du-Var, sur la Côte d'Azur, les moustiques mènent la vie dure aux habitants. Pour éviter les piqûres, certains habitants s'équipent de pièges à phéromones. Bien que leur efficacité soit prouvée, ces appareils coûtent près de 150 euros. Leur financement est alors aidé par l'État. Mais dans les rayons, ce sont toujours les grands classiques, moins chers, qui sont les plus prisés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.