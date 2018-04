Mouvements sociaux, la convergence des luttes fonctionne-t-elle ?

Pour ce qui concerne les conflits sociaux, la grogne est toujours présente dans les facultés, les hôpitaux, les palais de justice, les aéroports et à la SNCF. Néanmoins, assistons-nous à une convergence des luttes ? Le président de la République, Emmanuel Macron, a une nouvelle fois rejeté cette hypothèse. Ceci étant dit, quelle est l'ampleur actuelle de la contestation ?



